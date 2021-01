Vaticano: Papa Francesco, ‘la scusa che tanto nulla cambierà è il più vile degli scetticismi’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Città del Vaticano, 29 gen. (Adnkronos) – Pensare e sostenere che ‘tanto non cambia mai niente’ è la prima scusa per non voler cambiare, mentre oggi c’è assoluto bisogno di una speranza di cambiamento. Papa Francesco lo sottolinea nel Messaggio per la ‘Giornata Missionaria Mondiale’, che si celebrerà il prossimo 17 ottobre, chiedendo di trovare la forza per dire no alle “scuse che portano a chiuderci nel più vile degli scetticismi: ‘tanto è lo stesso, nulla cambierà’…”.Al contrario, spiega il Pontefice, “di fronte alla domanda ‘a che scopo mi devo privare delle mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato importante?’, la risposta resta sempre la stessa: Cristo ci vuole vivi, fraterni e capaci ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Città del, 29 gen. (Adnkronos) – Pensare e sostenere che ‘non cambia mai niente’ è la primaper non voler cambiare, mentre oggi c’è assoluto bisogno di una speranza di cambiamento.lo sottolinea nel Messaggio per la ‘Giornata Missionaria Mondiale’, che si celebrerà il prossimo 17 ottobre, chiedendo di trovare la forza per dire no alle “scuse che portano a chiuderci nel piùscetticismi: ‘è lo stesso,’…”.Al contrario, spiega il Pontefice, “di fronte alla domanda ‘a che scopo mi devo privare delle mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato importante?’, la risposta resta sempre la stessa: Cristo ci vuole vivi, fraterni e capaci ...

