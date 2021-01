Vaccino anti Covid, via libera dell’Ema ad AstraZeneca dai 18 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid, via libera Ema ad AstraZeneca Dopo i sieri di Pfizer/BioNTech e Moderna arriva anche l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, alla distribuzione del Vaccino anti Covid della casa anglo-svedese AstraZeneca, finito al centro delle polemiche di questi giorni per i ritardi nelle forniture annunciati dall’azienda giorni fa. Subito dopo arriva l’autorizzazione dell’Aifa, l’ente regolatore italiano. Ritardi quelli del Vaccino di AstraZeneca che non sono piaciuti all’Unione Europea la quale aveva minacciato un blocco dell’export verso Paesi terzi in caso di incongruenze sui contratti e avverte che userà l’articolo 122 del Trattato, che è la base legale per tutte le misure di emergenza e che in questo caso ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021), viaEma adDopo i sieri di Pfizer/BioNTech e Moderna arriva anche l’ok, l’Agenzia europea dei medicinali, alla distribuzione deldella casa anglo-svedese, finito al centro delle polemiche di questi giorni per i ritardi nelle forniture annunciati dall’azienda giorni fa. Subito dopo arriva l’autorizzazione dell’Aifa, l’ente regolatore italiano. Ritardi quelli deldiche non sono piaciuti all’Unione Europea la quale aveva minacciato un blocco dell’export verso Paesi terzi in caso di incongruenze sui contratti e avverte che userà l’articolo 122 del Trattato, che è la base legale per tutte le misure di emergenza e che in questo caso ...

