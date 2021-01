Vaccini Covid, Johnson and Johnson efficace al 66 per cento. Via libera dell’Ema ad AstraZeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati sul vaccino di Johnson and Johnson: dosi efficaci al 66%. Buone notizie anche da Novavax. ROMA – Sono stati pubblicati i dati sul vaccino di Johnson and Johnson. Come riferito dall’azienda, le dosi sono efficaci al 66% nella valutazione complessiva. Numeri che variano a seconda dei Paesi e nelle prossime settimane saranno effettuati ulteriori approfondimenti. Negli Stati Uniti, per esempio, il vaccino protegge fino al 72%. Cala la percentuale se si guarda in America Latina (66%) e Sudafrica (57%). Numeri che, comunque, sembrano tranquillizzare anche sulle varianti. Attesa per il via libera dell’Ema Johnson&Johnson è pronto a ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) I dati sul vaccino diand: dosi efficaci al 66%. Buone notizie anche da Novavax. ROMA – Sono stati pubblicati i dati sul vaccino diand. Come riferito dall’azienda, le dosi sono efficaci al 66% nella valutazione complessiva. Numeri che variano a seconda dei Paesi e nelle prossime settimane saranno effettuati ulteriori approfondimenti. Negli Stati Uniti, per esempio, il vaccino protegge fino al 72%. Cala la percentuale se si guarda in America Latina (66%) e Sudafrica (57%). Numeri che, comunque, sembrano tranquillizzare anche sulle varianti. Attesa per il viaè pronto a ...

matteosalvinimi : Vaccini e siringhe, scelte illogiche, ritardi, indagini e soldi sprecati, addirittura un collaboratore del team ant… - fattoquotidiano : VACCINI ANTI-COVID Marc Botenga, promotore di un emendamento per rendere pubblici i brevetti dei vaccini: 'Ryad sta… - LiaQuartapelle : La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione… - ve10ve : RT @Deputatipd: La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione con il… - KBoot888 : Deliri italiani. Sembrava una primula, ma era una pianta carnivora. -