Ufficiale | Lorenzo Jorio al Foggia

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Calcio1920 rende noto di aver provveduto al tesseramento del calciatore. Nativo di Monterotondo, il giovanissimo portiere classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Latina dove attira le attenzioni dell’Empoli, che lo tessera per mandarlo poi a farsi le ossa in giro per l’Italia tra Albalonga, Aranova e Anconitana prima di trasferirsi al Lanusei, club di Serie D dal quale arriva a titolo definitivo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.