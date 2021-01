Somiglianza tra Davide Donadei e Franco Gasparri

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ma, il tronista di Uomini e Donne, assomiglia a. In certe espressioni sembra il figlio! Esmeralda Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

lusurpateur_ : Noto solo io una somiglianza tra Geppi Cucciari e l’attore di Modern Family? - Finferlo : Modestamente, sono stato tra i primi a trovare una somiglianza tra i supporter di #Renzi con i grillini, anche se i… - slythernbanshee : RT @lostinmndes: Raga vi prego non posso essere l’unica ad aver notato una somiglianza assurda tra Alice Paniccia e Brenda Asnicar vero?! I… - sobrightstimes : @letterstohaz ma io mi sono persa la somiglianza tra maya e gdl haahhahahahaa - icarvsplume : RT @Ema_poet: Solo io noto una certa somiglianza tra Emiliano @pierspollon e Stewie #CheDioCiAiuti6 -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

ANSA Nuova Europa

Cecilia Rodriguez ed Elisa Isoardi sembrano separate alla nascita. Sono stati in molti a notare lale due dopo il cambio di look della modella 31enne che ora in alcuni scatti condivisi sui social ricorda molto la conduttrice tv. Cecilia Rodriguez col nuovo look somiglia a Elisa ...Al contrario, per la Merkel sembra che l'Europa non debba schierarsiUsa e Cina e che proprio ... mentre dominando l'Eurasia, Pechino potrebbe riplasmare a sua immagine el'ordine ...Cecilia Rodriguez ed Elisa Isoardi sembrano separate alla nascita. Sono stati in molti a notare la somiglianza tra le due dopo il cambio di look della modella 31enne che ora in alcuni scatti condivisi ...Se qualcuno ha avuto qualche dubbio sulla somiglianza tra Lady Diana e Kristen Stewart, che la interpreterà in “Spencer”, ecco la prova definitiva. In questi giorni è stata diffusa, infatti, un’immagi ...