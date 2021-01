Shell dovrà risarcire quattro contadini nigeriani

(Di venerdì 29 gennaio 2021)condannata in Olanda:che avevano presentato una denuncia per danni arrecati dalle fuoriuscite di greggio dagli oleodotti La controllata nigeriana della multinazionale petrolifera anglo-olandese Royal Dutchun gruppo diper l’inquinamento della regione del delta del fiume Niger provocato da alcune fuoriuscite di greggio dagli oleodotti. A stabilirlo è… L'articolo Corriere Nazionale.

La controllata nigeriana della multinazionale petrolifera anglo - olandese Royal Dutchrisarcire un gruppo di contadini per l'inquinamento della regione del delta del fiume Niger provocato da alcune fuoriuscite di greggio dagli oleodotti...Dopo 13 anni, la Corte ha annunciato cheNigeria è responsabile dei danni causati dagli sversamenti [di petrolio] e cherisarcire i contadini per danni. La cifra da pagare non sarebbe ...