Serie A, Inter-Benevento: dove vedere la gara in Tv e in streaming (Di venerdì 29 gennaio 2021) Galvanizzata dal successo ottenuto allo scadere nel derby che ha regalato la semifinale di Coppa Italia, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di tornare a conquistare i tre punti per restare in scia dei “cugini” del Milan, ancora in testa. Avversario dei nerazzurri sarà il Benevento di Filippo Inzaghi, una delle rivelazioni di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Galvanizzata dal successo ottenuto allo scadere nel derby che ha regalato la semifinale di Coppa Italia, l’torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di tornare a conquistare i tre punti per restare in scia dei “cugini” del Milan, ancora in testa. Avversario dei nerazzurri sarà ildi Filippo Inzaghi, una delle rivelazioni di L'articolo

Gazzetta_it : #Berti: “#Sanchez super, voglio #Dzeko ma senza scambio. #Eriksen? Quanto mi ha fatto godere!” #Inter #SerieA… - Sport_Mediaset : #Inter e #Roma ancora al tavolo. Oggi nuovi incontri per lo scambio #Sanchez-#Dzeko. Nell'affare entrerebbe anche… - TuttoMercatoWeb : Inter, l'era cinese è già virtualmente conclusa: a breve un incontro per accelerare la cessione - CB_Ignoranza : Esiste un solo precedente in Serie A tra Inter e Benevento a San Siro: quale coppia di giocatori slglò le due reti… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Inter-Benevento: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Galvanizzata dal su… -