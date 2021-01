Se il popolo teme il futuro | dategli l’azzardo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) di Riccardo Vizzino ”Le famiglie non comprano e l’economia non gira, ma c’è un articolo che si vende benissimo. Si chiama ‘speranza di vincere’, possibilmente tanto, per migliorare così, e solo così, la propria vita.”Crescita zero, mutuo della casa, cassa integrazione: come guardare avanti? Che cosa sperare per il domani? La crisi economica ha improvvisamente colpito le nostre vite tranquille, lasciando a secco i conti correnti e alimentando paura, insicurezza, diffidenza. Le famiglie non comprano e l’economia non gira, ma c’è un articolo che si vende benissimo. Si chiama “speranza di vincere”, possibilmente tanto, per migliorare così, e solo così, la propria vita. Vincere in televisione indovinando “il pacco”, o dal tabaccaio indovinando il terno, oppure grattando la combinazione giusta, o ancora giocando ad un tavolo virtuale, dove i soldi che perdi non li vedi nemmeno, mentre ...