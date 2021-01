"Santelli? Evvai una mafiosa in meno..." E per la prof ora finisce male (Di venerdì 29 gennaio 2021) Valentina Dardari La docente è stata sospesa dal servizio per 6 mesi. Dopo la morte della governatrice aveva esultato sulla sua pagina Facebook È stata sospesa per 6 mesi dal servizio la prof che dopo la morte della governatrice della Calabria, Jole Santelli, aveva esultato su Facebook postando la frase: “Evvai!!! Una mafiosa in meno!!!!”. In quel modo, oltre ad aver scatenato polemiche, si era presa anche una querela di diffamazione da parte dei familiari della Santelli. La prof è stata sospesa Paola Castellaro, questo il nome dell’insegnante genovese ed ex attivista del Movimento 5 Stelle, adesso è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Secondo quanto dichiarato dall'Agenzia di stampa nazionale Dire, il provvedimento è arrivato al termine di un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Valentina Dardari La docente è stata sospesa dal servizio per 6 mesi. Dopo la morte della governatrice aveva esultato sulla sua pagina Facebook È stata sospesa per 6 mesi dal servizio lache dopo la morte della governatrice della Calabria, Jole, aveva esultato su Facebook postando la frase: “!!! Unain!!!!”. In quel modo, oltre ad aver scatenato polemiche, si era presa anche una querela di diffamazione da parte dei familiari della. Laè stata sospesa Paola Castellaro, questo il nome dell’insegnante genovese ed ex attivista del Movimento 5 Stelle, adesso è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Secondo quanto dichiarato dall'Agenzia di stampa nazionale Dire, il provvedimento è arrivato al termine di un ...

