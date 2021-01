Rovella Juventus, UFFICIALE: è un calciatore bianconero, cifre e dettagli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rovella Juventus – Ci siamo. Nicolò Rovella è un calciatore della Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, è UFFICIALE l’arrivo in bianconero del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, che si è messo in luce in questa prima parte della stagione. Il contratto è stato depositato in Lega. Il calciatore rimarrà comunque in prestito in rossoblù per continuare nel suo percorso di crescita. In cambio al Genoa vanno Elia Petrelli e il centrocampista Manolo Portanova. Entrambi sono stati ceduti a titolo definitivo. La Juventus ha ufficializzato l’affare con un comunicato UFFICIALE. Rovella Juventus, le cifre ufficiali: i dettagli Ecco ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 gennaio 2021)– Ci siamo. Nicolòè undella. Come riporta Il Corriere dello Sport, èl’arrivo indel centrocampista del Genoa Nicolò, che si è messo in luce in questa prima parte della stagione. Il contratto è stato depositato in Lega. Ilrimarrà comunque in prestito in rossoblù per continuare nel suo percorso di crescita. In cambio al Genoa vanno Elia Petrelli e il centrocampista Manolo Portanova. Entrambi sono stati ceduti a titolo definitivo. Laha ufficializzato l’affare con un comunicato, leufficiali: iEcco ...

