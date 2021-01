Problemi di salute per Elisabetta Gregoraci: “Ho avuto tanta paura” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci ha avuto dei Problemi di salute non indifferenti. La famosa showgirl si confessa a Silvia Toffanin. La showgirl ha avuto il coraggio di confessare alcuni dei suoi Problemi di salute più grandi, in un’intervista rilasciata insieme alla sorella Marzia. Parlando ai microfoni di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Elisabetta ha parlato di una situazione decisamente delicata. L’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, poco prima di Natale, si è rivelata in qualche maniera provvidenziale per la famosa showgirl. Ecco che cosa è successo. Elisabetta Gregoraci, Problemi di salute per lei “Ho tolto un polipo all’utero” (fonte: Instagram)Non ... Leggi su instanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)hadeidinon indifferenti. La famosa showgirl si confessa a Silvia Toffanin. La showgirl hail coraggio di confessare alcuni dei suoidipiù grandi, in un’intervista rilasciata insieme alla sorella Marzia. Parlando ai microfoni di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin,ha parlato di una situazione decisamente delicata. L’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, poco prima di Natale, si è rivelata in qualche maniera provvidenziale per la famosa showgirl. Ecco che cosa è successo.diper lei “Ho tolto un polipo all’utero” (fonte: Instagram)Non ...

matteosalvinimi : Lavoro, pensioni, salute, scuola, vita vera. Spero che venerdì finisca il teatrino imbarazzante della compravendita… - leeviiosa : @paertition Ma io penso che davanti ai problemi di salute nessun genitore, nessuna sorella e nessun amico vogliono… - cercandobabilon : @Ginginnigin @viperelladiSO Pensa che ho letto anche che l’hanno attaccata perché si alza di notte a mangiare, sape… - censurastocazz1 : @Comeunavela @Maurizi71942106 @horusarcadia Perché un 21 enne si è fatto vaccinare con vaccino a mRNA? Peggio per l… - Santorullo : RT @ecos_europe: #Economia, #lavoro, #salute e possibili problemi per le future generazioni. La #pandemia ha colpito tutti noi: per questo… -