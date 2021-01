Perché è scoppiata la bufera al Gf per questo pappagallo nella casa - (Di venerdì 29 gennaio 2021) Novella Toloni Le associazioni in difesa degli animali insorgono per l'ingresso nella casa del pappagallo della D'Eusanio. I riflettori e i concorrenti potrebbero traumatizzare il volatile Alda D'Eusanio è già al centro delle polemiche e non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello Vip. A farla finire nel mirino della associazioni animaliste è stata la scelta di portare con sé, nel reality, il suo amato pappagallo Giorgio. Una decisione dettata dall'affetto che però potrebbe avere serie conseguenze per la salute del pennuto che, sotto i riflettori e in un ambiente nuovo, potrebbe subire un forte stress, denunciano gli animalisti. nodo 1863729 Non una molte associazioni in difesa degli animali si sono schierate contro l'ingresso di Giorgio al Grande Fratello Vip. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Novella Toloni Le associazioni in difesa degli animali insorgono per l'ingressodeldella D'Eusanio. I riflettori e i concorrenti potrebbero traumatizzare il volatile Alda D'Eusanio è già al centro delle polemiche e non è ancora entratadel Grande Fratello Vip. A farla finire nel mirino della associazioni animaliste è stata la scelta di portare con sé, nel reality, il suo amatoGiorgio. Una decisione dettata dall'affetto che però potrebbe avere serie conseguenze per la salute del pennuto che, sotto i riflettori e in un ambiente nuovo, potrebbe subire un forte stress, denunciano gli animalisti. nodo 1863729 Non una molte associazioni in difesa degli animali si sono schierate contro l'ingresso di Giorgio al Grande Fratello Vip. ...

