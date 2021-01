LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun in DIRETTA: Diggins-Johaug, che duello! Bolshunov vince tra gli uomini beffando Krueger (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Arriva terza Ebba Andersson, la svedese chiude a 14?6. 13:52 NON CE LA FA Johaug PER 2?1, vince JESSIE Diggins E COMPIE UN’IMPRESA CLAMOROSA! 13:51 Fossesholm chiude a 45?5 da Diggins, mentre Andersson si assicura ancor di più il terzo posto, è a 11?9 da Johaug al km 9.1 Johaug che sta per arrivare sul traguardo! 13:50 1?1 di vantaggio per Johaug a 900 metri dalla fine, vedremo se basterà! E’ un duello incertissimo anche qui, fino all’ultimo! 13:49 Quarto posto a 41?7 da Diggins per Fossesholm al km 9.1. 13:48 E non è lontana nemmeno Ebba Andersson, che passa a 10?7 da Johaug e Diggins. 13:47 Arriva al km 7.7 Johaug e ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:53 Arriva terza Ebba Andersson, la svedese chiude a 14?6. 13:52 NON CE LA FAPER 2?1,JESSIEE COMPIE UN’IMPRESA CLAMOROSA! 13:51 Fossesholm chiude a 45?5 da, mentre Andersson si assicura ancor di più il terzo posto, è a 11?9 daal km 9.1che sta per arrivare sul traguardo! 13:50 1?1 di vantaggio pera 900 metri dalla fine, vedremo se basterà! E’ un duello incertissimo anche qui, fino all’ultimo! 13:49 Quarto posto a 41?7 daper Fossesholm al km 9.1. 13:48 E non è lontana nemmeno Ebba Andersson, che passa a 10?7 da. 13:47 Arriva al km 7.7e ...

