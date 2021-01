La disperazione dell’infermiere | “Non riesco a pagare le rate del mutuo”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ecco come hanno “spezzato le gambe” ai sogni delle persone. Hanno ridotto l’Italia a “pignoramenti e debiti”, nonostante i sacrifici, l’onestà e l’impegno. Hanno incenerito le speranze e hanno messo a rischio il coraggio e la volontà delle persone di costruire. Hanno lasciato una steppa arida di fronte agli occhi delle generazioni future. A suon di tassi di disoccupazione, di sostenibilità del debito, di tagli e di contratti provvisori di lavoretti instabili. Precarietà e necessità di provare a “tirare avanti fino alla fine del mese”, sono diventate la normalità. Sono queste le certezze della realtà in cui ci hanno fatto scivolare, anno dopo anno. È questo l’ordine delle cose che ha preso il posto del progresso, del creare e progettare e perchè no, anche di ambire. Quantomeno difendendo le eccellenze di cui il nostro Paese può vantarsi. Lentamente ci stanno privando perfino ...