Inter, Serena: “La presenza in area di Dzeko servirebbe, è un top. Coppia Lukaku-Lautaro? Si correrebbe un grosso rischio” (Di sabato 30 gennaio 2021) La possibilità di un approdo di Edin Dzeko all'Inter infiamma gli ultimi giorni di Calciomercato.E' vivo anche il confronto tra addetti ai lavori e tifosi, sulle voci che vedrebbero uno scambio alla pari con la Roma che, a detta di molti, andrebbe a favorire il club nerazzurro, che metterebbe in organico un centravanti di livello assoluto. Parere discordante invece per l'ex centravanti dell'Inter, Aldo Serena, che tramite il suo account ufficiale "Twitter" ha postato la sua opinione in merito. Di seguito il tweet dell'ex attaccante della Nazionale italiana delle "Notti Magiche" del Mondiale di Italia'90.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Aldito11/status/1355071102448492544""Dzeko è ancora un top e a volte servirebbe la sua presenza in ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) La possibilità di un approdo di Edinall'infiamma gli ultimi giorni di Calciomercato.E' vivo anche il confronto tra addetti ai lavori e tifosi, sulle voci che vedrebbero uno scambio alla pari con la Roma che, a detta di molti, andrebbe a favorire il club nerazzurro, che metterebbe in organico un centravanti di livello assoluto. Parere discordante invece per l'ex centravanti dell', Aldo, che tramite il suo account ufficiale "Twitter" ha postato la sua opinione in merito. Di seguito il tweet dell'ex attaccante della Nazionale italiana delle "Notti Magiche" del Mondiale di Italia'90.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Aldito11/status/1355071102448492544""è ancora un top e a voltela suain ...

Mediagol : #Inter, Serena: “La presenza in area di Dzeko servirebbe, è un top. Coppia Lukaku-Lautaro? Si correrebbe un grosso… - fcin1908it : Inter, Serena: 'Dzeko top. Ma c'è un grosso rischio che Lautaro non capirebbe' - - Maxredblack1 : @calabbrish Stai serena. Per squalificarli dovrebbero fare una zozzata che scoppia una nuova calciopoli. Ci sono mo… - cutolotto : RT @gianninastar14: Eriksen ha segnato perchè ha un grande Coach Mentale che credeva in lui e voleva il regalo di compleanno! Grazie Inter,… - vapo59 : RT @gianninastar14: Eriksen ha segnato perchè ha un grande Coach Mentale che credeva in lui e voleva il regalo di compleanno! Grazie Inter,… -