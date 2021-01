Il cane vede una statua mentre camminava con il suo padrone e non riesce a contenere la sua rabbia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcuni video riescono a diventare virali grazie ad alcuni atteggiamenti estremamente divertenti, che provengono proprio dai nostri amici animali. Il video che vogliamo proporvi appartiene proprio a questa categoria e ha per protagonista un cagnolino. Tutti i padroni di uno di questi animali conoscono benissimo le attitudini che hanno questi animali quando li portiamo a fare una passeggiata, e incontrano un altro animale. A volte reagiscono arrabbiati, altre volte diffidenti oppure davvero molto contenti di aver incontrano un “nuovo amico”. Tuttavia la situazione in questione è piuttosto diversa, considerando che uno dei due cani della clip è semplicemente… una statua! credit: Youtube/RM Videos Ebbene sì! Il video in questione, vede un cagnolino perdere le staffe nei confronti della rappresentazione statuaria di un suo ... Leggi su virali.video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alcuni video riescono a diventare virali grazie ad alcuni atteggiamenti estremamente divertenti, che provengono proprio dai nostri amici animali. Il video che vogliamo proporvi appartiene proprio a questa categoria e ha per protagonista un cagnolino. Tutti i padroni di uno di questi animali conoscono benissimo le attitudini che hanno questi animali quando li portiamo a fare una passeggiata, e incontrano un altro animale. A volte reagiscono arti, altre volte diffidenti oppure davvero molto contenti di aver incontrano un “nuovo amico”. Tuttavia la situazione in questione è piuttosto diversa, considerando che uno dei due cani della clip è semplicemente… una! credit: Youtube/RM Videos Ebbene sì! Il video in questione,un cagnolino perdere le staffe nei confronti della rappresentazioneria di un suo ...

MadsLewisF : @jhosslerfake vai a vede mo racconta i fatti miei a te sto cane bastardo - gloriabourne_ : @SpriocDorcha Ma infatti penso sia la normalità. Ovvio che un cane quando ne vede un altro abbaia, ma non è che si… - solo_guai : Comunque non è che se il tuo cane fa la cacca in mezzo al prato e quindi nessuno la vede sei autorizzato a non raccoglierla. Just saying - phentaisy : Hanno messo un cane che dovrebbe incutere timore ma si vede lontano un miglio che è un patatone?????? - chris61533671 : @SpudFNVPN Anche il mio cane vede la differenza tra il Gattuso costretto nei primi 45’ e il vero Gattuso nel second… -