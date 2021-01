Francesca Brambilla e la rivelazione inaspettata sul calciatore Gonzalo Higuain

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo le recenti indiscrezioni di Manuela Ferrera susono spuntate anche le dichiarazioni diche hanno lasciato senza parole tutti i fan. Ecco ciò che ha affermato sul conto del. Non si tira indietro nemmenoche, dopo le parole di Manuela Ferrera su, si è fatta L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : “Censored”: Francesca Brambilla solo una scritta a coprirla – FOTO - #“Censored”: #Francesca #Brambilla - michelepiano89 : @_micheela francesca brambilla..una ..che non capisce una beata ceppa - sportli26181512 : Francesca Brambilla fa impazzire i fan e Higuain: 'E' ossessivo-compulsivo, se lo blocchi...'. Che FOTO!: Dopo Manu… - cmdotcom : #FrancescaBrambilla fa impazzire i fan e #Higuain: 'E' ossessivo-compulsivo, se lo blocchi...'. Che FOTO!… - FQMagazineit : Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla

Corriere dello Sport

, la foto che la ritrae senza reggiseno ma solo in slip viene censurata da Instagram con tanto di bollo, i fans protestano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...Manuela Ferrera, la ex di Gonzalo Higuain: la sua carriera La Ferrera è nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una meteorina del tg4 ma anche una modella e una showgirl. Ovviamente la ...Ospite di “Tiki Taka” Francesca Brambilla, la Bona Sorte di “Avanti un altro!”, ha rivelato che l’attaccante Gonzalo ...È quella composta da Laura e Bartozzi la seconda coppia costretta ad abbandonare La Pupa e il Secchione e Viceversa. I due hanno perso l'ultimissima prova, quella del Bagno di cultura, della seconda p ...