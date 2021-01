Formula 1, cambia l’orario d’inizio dei GP: gare europee in programma alle ore 14 (Di venerdì 29 gennaio 2021) In vista della stagione 2021, tra i vari cambiamenti della Formula 1 figura anche quello relativo all’orario d’inizio dei Gran Premi. In realtà non si tratta di una vera e propria novità, bensì di una sorta di ritorno alle origini. La Fia ha infatti comunicato che sono stati aboliti i 10 minuti aggiuntivi dopo l’ora e perciò le gare inizieranno all’ora in punto. Su 22 gare, ben dieci prenderanno il via alle ore 14 italiane. Di seguito l’orario di partenza di tutti i GP: 28 marzo: GP Bahrain ore 16 18 aprile: GP Imola ore 14 9 maggio: GP Spagna ore 14 23 maggio: GP Monaco ore 14 6 giugno: GP Azerbaigian ore 13 13 giugno: GP Canada ore 19 27 giugno: GP Francia ore 14 4 luglio: GP Austria ore 14 18 luglio: GP Gran Bretagna ore 15 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) In vista della stagione 2021, tra i varimenti della1 figura anche quello relativo aldei Gran Premi. In realtà non si tratta di una vera e propria novità, bensì di una sorta di ritornoorigini. La Fia ha infatti comunicato che sono stati aboliti i 10 minuti aggiuntivi dopo l’ora e perciò leinizieranno all’ora in punto. Su 22, ben dieci prenderanno il viaore 14 italiane. Di seguitodi partenza di tutti i GP: 28 marzo: GP Bahrain ore 16 18 aprile: GP Imola ore 14 9 maggio: GP Spagna ore 14 23 maggio: GP Monaco ore 14 6 giugno: GP Azerbaigian ore 13 13 giugno: GP Canada ore 19 27 giugno: GP Francia ore 14 4 luglio: GP Austria ore 14 18 luglio: GP Gran Bretagna ore 15 1 ...

La Formula 1 a due mesi dall'inizio del Mondiale 2021 annuncia un cambiamento nell'orario d'inizio di tutti Gran Premi in programma. Le gare partiranno allo scoccare dell'ora esatta, com'era un tempo.

