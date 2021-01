Evil Genius 2 | World Domination ci trasformerà a breve in geni del crimine Annunciata la data di uscita

(Di venerdì 29 gennaio 2021)2:ha una nuovadifissata per l'inizio della primavera. Originariamente previsto per il lancio nel 2020 prima di subire un rinvio,2:verrà ora pubblicato il 30 marzo. Sviluppato e pubblicato da Rebellion, il gioco vi permette di essere il cattivo della situazione e di costruire la vostra tana su un'isola segreta. Sarete anche in grado di reclutare e addestrare servitori e scagnozzi, il che sembra piuttosto divertente. Difendere la vostra base dalle Forze della Giustizia è qualcosa a cui dovrete puntare, mentre vi sforzerete di raggiungere l'obiettivo del dominio del mondo. Leggi altro...

Male ? Allora Evil Genius 2 World Domination è sicuramente il gioco che fa per voi. Il nuovo capitolo della saga gestionale strategica targata Rebellion Developments sta infatti per vedere la luce, e ... Rebellion ha annunciato la data di uscita del vero sequel del classico gioco di strategia Evil Genius 2: World Domination , programmato per il 30 marzo 2021, il giorno del lancio su PC (Steam), sta cercando di costruire sulle basi del successo dell'originale ottenuto più di ... Evil Genius 2: World Domination, annunciata la data di uscita | Il gestionale che ci metterà nei panni di un supercattivo arriverà su PC in primavera.