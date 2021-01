Cracolici tra i 100 latitanti più pericolosi | nell' elenco dei 30 anche due siciliani e due calabresi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In Italia, l'deidi massimatà è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca deipiù(GIIRL) della Direzione centrale della...

... che proveniva da una lista "cadetta" di 100 nominativi,i quali vi era anche il latitante Domenico, elemento di spicco della omonima 'ndrina, catturato nella notte in un casolare ...latitanza arresto Notizia correlata oggi, 10:57 Catturato il boss: sorpreso nel sonno in un casolare di campagnaVIDEO | Il procuratore di Catanzaro ha commentato l'operazione che ha portato alla cattura in un casolare isolato nelle campagne di Maida dell'elemento spicco della omonima 'ndrina ...In Italia, l' elenco dei latitanti di massima pericolosità è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più ...