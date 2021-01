Corbo: il Napoli torni umile, lucido e fluido nel modulo giusto, il 4-3-3 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su Repubblica Napoli Antonio Corbo commenta la partita di ieri del Napoli contro lo Spezia. Si sofferma in particolare sul modulo scelto da Rino Gattuso. “Si era incartato in un modulo interessante (4-2-3-1) ma inapplicabile, per un tandem di mediani troppo debole per le pessime condizioni di Bakayoko e l’anarchia tattica di Demme che andava ad aggiungersi ad un plotone di attaccanti, caos su caos”. Ieri, nella prima frazione del match, il Napoli ha giocato con il 4-3-3, “interpretato bene dalla mediana a tre (Zielinski-Demme-Elmas), il miglior Lozano punta vagante e scattante, tra Politano tonico e un Insigne in lenta ripresa. Quattro gol dopo 40 minuti”. Poi, il cambio, e la rimonta dello Spezia. “Fatale sembra il cambio di uomini e modulo: fuori Zielinski e Elmas, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Su RepubblicaAntoniocommenta la partita di ieri delcontro lo Spezia. Si sofferma in particolare sulscelto da Rino Gattuso. “Si era incartato in uninteressante (4-2-3-1) ma inapplicabile, per un tandem di mediani troppo debole per le pessime condizioni di Bakayoko e l’anarchia tattica di Demme che andava ad aggiungersi ad un plotone di attaccanti, caos su caos”. Ieri, nella prima frazione del match, ilha giocato con il 4-3-3, “interpretato bene dalla mediana a tre (Zielinski-Demme-Elmas), il miglior Lozano punta vagante e scattante, tra Politano tonico e un Insigne in lenta ripresa. Quattro gol dopo 40 minuti”. Poi, il cambio, e la rimonta dello Spezia. “Fatale sembra il cambio di uomini e: fuori Zielinski e Elmas, ...

Napoli, l'ossessione del modulo

L’uomo del cinema s’intende anche di calcio. La partita di Aurelio De Laurentiis è cominciata mentre finiva quella di Gattuso a Verona. Il presidente ruba la scena al suo allenatore inventando un film ...

