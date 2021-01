Chanel Haute Couture P/E 2021: spose dallo sguardo color caffè (Di venerdì 29 gennaio 2021) La sfilata Chanel Haute Couture P/E 2021 è una manifestazione di pura gioia. Al Grand Palais, non ci sono gli ospiti e lo show è soltanto digitale, ma ci sono tanti fiori. Sugli abiti e sulle teste delle modelle. C’è la danza e poi la libertà, l’estate. C’è un matrimonio festeggiato con tanti amici e familiari. Un miraggio, adesso in tempi di pandemia. Ma è un messaggio di speranza, quello creato da Virginie Viard. Negli abiti, nell’atmosfera e sopratutto nel make up delle modelle. Chanel Haute Couture P/E 2021: le spose hanno uno sguardo color caffè Al Grand Palais sfilano spose dalle acconciature fiorite. Classiche, allegre. Meravigliose. Acconciature che tutte ... Leggi su amica (Di venerdì 29 gennaio 2021) La sfilataP/Eè una manifestazione di pura gioia. Al Grand Palais, non ci sono gli ospiti e lo show è soltanto digitale, ma ci sono tanti fiori. Sugli abiti e sulle teste delle modelle. C’è la danza e poi la libertà, l’estate. C’è un matrimonio festeggiato con tanti amici e familiari. Un miraggio, adesso in tempi di pandemia. Ma è un messaggio di speranza, quello creato da Virginie Viard. Negli abiti, nell’atmosfera e sopratutto nel make up delle modelle.P/E: lehanno unoAl Grand Palais sfilanodalle acconciature fiorite. Classiche, allegre. Meravigliose. Acconciature che tutte ...

