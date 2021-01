Bayern Monaco, Flick frena Zirkzee: «Spero che resti con noi» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Joshua Zirkzee sembra ormai ad un passo dal passaggio al Parma ma Hansi Flick prova a fermarlo: ecco le parole del tecnico del Bayern Monaco Joshua Zirkzee sembra ormai ad un passo dal Parma. Il giovane attaccante del Bayern Monaco potrebbe davvero esplodere in Serie A. Hansi Flick però, in conferenza stampa, prova a fermarlo. «Posso dire che Joshua si è allenato con noi oggi e mi aspetto che continuerà ad allenarsi con noi anche dopo questo periodo di mercato. Quindi non c’è nessun annuncio da fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Joshuasembra ormai ad un passo dal passaggio al Parma ma Hansiprova a fermarlo: ecco le parole del tecnico delJoshuasembra ormai ad un passo dal Parma. Il giovane attaccante delpotrebbe davvero esplodere in Serie A. Hansiperò, in conferenza stampa, prova a fermarlo. «Posso dire che Joshua si è allenato con noi oggi e mi aspetto che continuerà ad allenarsi con noi anche dopo questo periodo di mercato. Quindi non c’è nessun annuncio da fare». Leggi su Calcionews24.com

