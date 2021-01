Atac, +Europa e Radicali in Campidoglio per far rispettare il referendum (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “‘Faccio prima a cavallo che coll’Atac’, recita uno striscione sarcastico sotto la statua equestre dell’imperatore Marco Aurelio. Il gruppo romano di +Europa, assieme a quello dei Radicali, è sceso in piazza per “chiedere all’Assemblea Capitolina di dare al più presto attuazione al referendum dopo che ieri la sindaca Raggi, in seguito al pronunciamento del Tar, ha proclamato ufficialmente la vittoria del sì”. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – “‘Faccio prima a cavallo che coll’Atac’, recita uno striscione sarcastico sotto la statua equestre dell’imperatore Marco Aurelio. Il gruppo romano di +Europa, assieme a quello dei Radicali, è sceso in piazza per “chiedere all’Assemblea Capitolina di dare al più presto attuazione al referendum dopo che ieri la sindaca Raggi, in seguito al pronunciamento del Tar, ha proclamato ufficialmente la vittoria del sì”.

CGalezzi : @GiovanniCagnol1 Parole sante. Problema è che dx con signora Meloni (casaPound, comune di Roma, Atac, no Europa, no… - Ted0foro : @FabrizioSorre12 @piueuroparm @max_pell @CarloCalenda @Roma_in_Azione @Azione_it @Piu_Europa @RadicaliRoma Non parl… - Ted0foro : @FabrizioSorre12 @piueuroparm @max_pell @CarloCalenda @Roma_in_Azione @Azione_it @Piu_Europa @RadicaliRoma Sì ma ca… - Ted0foro : @FabrizioSorre12 @piueuroparm @max_pell @CarloCalenda @Roma_in_Azione @Azione_it @Piu_Europa @RadicaliRoma Deve gov… - ThePuni16830747 : @MercurioPsi @stregatto____ @Ass_Cult_CeSMoT @iencenelli In realtà era già fermo in quel punto alle 11.00 con 4 fre… -