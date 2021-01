AstraZeneca, prime consegne all'Ue inferiori al previsto (Di venerdì 29 gennaio 2021) A handout photo dated 26 June 2020 and made available by the Oxford University 23 November 2020, showing employees processing serum at the laboratories of Oxford University to produce a coronavirus ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) A handout photo dated 26 June 2020 and made available by the Oxford University 23 November 2020, showing employees processing serum at the laboratories of Oxford University to produce a coronavirus ...

federico_bosco : Intervistata da una radio tedesca, Von der Leyen ha detto a che il contratto con AstraZeneca sarà pubblicato oggi.… - g_gdouble : RT @Cartabellotta: Le compagnie aeree e gli alberghi lo chiamano overbooking #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid - PaoloCappelli8 : @MichaelGove dice chiaro che i vaccini made in UK resteranno nel Regno Unito, che li ha ordinati, pagati e programm… - Ale74terni : RT @ildottormea: Le dosi del vaccino #AstraZeneca erano gia' pronte da fine dicembre, infialate in Italia. Svanite nel nulla? Possibile che… - ildottormea : Le dosi del vaccino #AstraZeneca erano gia' pronte da fine dicembre, infialate in Italia. Svanite nel nulla? Possib… -