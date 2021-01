Vecino torna in campo con la Primavera e trova subito il gol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matias Vecino sempre più verso il ritorno in squadra Giornata importante quella di oggi per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato utilizzato da Armando Madonna nella partita del campionato Primavera contro il Genoa. Il numero 8, che ha giocato da fuori quota, partenza da titolare fino al 69esimo minuto di gioco quando ha lasciato spazio a Lindkvist. È stato proprio lui ad aprire le marcature del match (finito 3 a 1 per i nerazzurri) dopo soli 7 minuti, con tiro in diagonale dopo un inserimento. fonte foto www.inter.itL'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matiassempre più verso il ritorno in squadra Giornata importante quella di oggi per Matias. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato utilizzato da Armando Madonna nella partita del campionatocontro il Genoa. Il numero 8, che ha giocato da fuori quota, partenza da titolare fino al 69esimo minuto di gioco quando ha lasciato spazio a Lindkvist. È stato proprio lui ad aprire le marcature del match (finito 3 a 1 per i nerazzurri) dopo soli 7 minuti, con tiro in diagonale dopo un inserimento. fonte foto www.inter.itL'articolo proviene da intermagazine.

