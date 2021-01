Stati Uniti, PIL 4° trimestre cresce del 4% come atteso (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – cresce in linea con attese l’economia statunitense nel 4° trimestre. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, il PIL americano è salito del 4%, in linea con le attese, dopo il +33,4% registrato nel trimestre precedente, che seguiva a sua volta il -31,4% del 2° trimestre. Il miglioramento è stato determinato soprattutto dal rafforzamento dei consumi che segnano un +2,5% dal +41% registrato nel trimestre precedente. Il PCE price index, una misura dell’inflazione, è indicato a +1,5% dal +3,7% precedente, mentre l’indice PCE core dovrebbe registrare un +1,4% rispetto al +3,4% precedente. Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –in linea con attese l’economia statunitense nel 4°. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati preliminari, il PIL americano è salito del 4%, in linea con le attese, dopo il +33,4% registrato nelprecedente, che seguiva a sua volta il -31,4% del 2°. Il miglioramento è stato determinato soprattutto dal rafforzamento dei consumi che segnano un +2,5% dal +41% registrato nelprecedente. Il PCE price index, una misura dell’inflazione, è indicato a +1,5% dal +3,7% precedente, mentre l’indice PCE core dovrebbe registrare un +1,4% rispetto al +3,4% precedente.

Tg3web : Arriva la svolta netta del presidente degli Stati Uniti Biden sulla lotta ai cambiamenti climatici - ilpost : In una serie di ordini esecutivi, il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sospeso i nuovi permessi per t… - matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - salmakaveli : @MinervaMcGrani1 Non la Francia o vaccino Francese, ma Sanofi Pasteur. Cioè un privato!! È come se dicessimo che gl… - CheGuevaraRoma : RT @AncoraFischia: Fermata in #Guatemala la nuova carovana di migranti honduregni diretti negli Stati uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Fca ha corrotto il sindacato Uaw negli Stati Uniti Startmag Web magazine Biden: stop vendita di armi alle monarchie del Golfo

Il provvedimento riguarda tuttavia due fra i più stretti alleati statunitensi nella regione del Golfo, che fanno parte della coalizione araba impegnata contro i ribelli scitti Houthi dello Yemen, appo ...

Covid, tasso reale di contagiosità al 2,7% ma l’emergenza non è finita. Il Veneto lancia due nuovi studi epidemiologici

Continua la discesa del Covid-19 nel Veneto, 27ma giornata di calo (il picco risale al 31 dicembre scorso): ieri sono stati effettuati 42.855 tamponi (fra rapidi e molecolari): i nuovi positivi sono s ...

Il provvedimento riguarda tuttavia due fra i più stretti alleati statunitensi nella regione del Golfo, che fanno parte della coalizione araba impegnata contro i ribelli scitti Houthi dello Yemen, appo ...Continua la discesa del Covid-19 nel Veneto, 27ma giornata di calo (il picco risale al 31 dicembre scorso): ieri sono stati effettuati 42.855 tamponi (fra rapidi e molecolari): i nuovi positivi sono s ...