“Serve governo presto e bene”, Renzi: Iv pronta a dare soluzioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA- “In queste settimane i cittadini hanno assistito a uno spettacolo indecoroso, di caccia al singolo parlamentare. Si è fatto credere che recuperando un voto o due in Senato si potesse affrontare la più grave crisi che l’Italia sta vivendo. Iv è esattamente l’opposto di tutto questo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando al Quirinale. “Noi abbiamo rinunciato alle poltrone, siamo all’opposto del tentativo di coinvolgere e cooptare in una maggioranza, che tale non è, singoli individui capaci di cambiare idea pur di avere un ruolo o una responsabilità”, conclude. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA- “In queste settimane i cittadini hanno assistito a uno spettacolo indecoroso, di caccia al singolo parlamentare. Si è fatto credere che recuperando un voto o due in Senato si potesse affrontare la più grave crisi che l’Italia sta vivendo. Iv è esattamente l’opposto di tutto questo”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando al Quirinale. “Noi abbiamo rinunciato alle poltrone, siamo all’opposto del tentativo di coinvolgere e cooptare in una maggioranza, che tale non è, singoli individui capaci di cambiare idea pur di avere un ruolo o una responsabilità”, conclude.

Serve il Recovery quindi andare alle elezioni sarebbe un errore ... Il punto fondamentale per noi oggi è dire che siamo pronti ad appoggiare un governo istituzionale o politico, con larga preferenza ...

