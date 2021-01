Scontro Ue Astrazeneca, l’ad Pascal Soriot si siede al tavolo virtuale con Bruxelles. “Ma soluzioni proposte sono ancora vaghe” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla fine con la richiesta a muso duro dell’eliminazione del segreto dei contratti e la minaccia di un registro doganale per l’export dei vaccini Pascal Soriot, l’amministratore di Astrazeneca che ha fatto infuriare la Commissione europea, si è seduto al tavolo dell’incontro virtuale convocato d’urgenza dalla Commissione europea per discutere dell’escalation di tagli annunciati dal colosso anglo svedese del numero di dosi opzionate dall’Europa. Uno Scontro durissimo che si è acceso sul liminare dell’approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) del composto sviluppato dall’Università di Oxford con il contributo della Irbm di Pomezia. Ebbene il top manager avrebbe cominciato a parlare di possibili soluzioni come riferisce Giuseppe Ruocco, segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alla fine con la richiesta a muso duro dell’eliminazione del segreto dei contratti e la minaccia di un registro doganale per l’export dei vaccini, l’amministratore diche ha fatto infuriare la Commissione europea, si è seduto aldell’incontroconvocato d’urgenza dalla Commissione europea per discutere dell’escalation di tagli annunciati dal colosso anglo svedese del numero di dosi opzionate dall’Europa. Unodurissimo che si è acceso sul liminare dell’approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) del composto sviluppato dall’Università di Oxford con il contributo della Irbm di Pomezia. Ebbene il top manager avrebbe cominciato a parlare di possibilicome riferisce Giuseppe Ruocco, segretario ...

