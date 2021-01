Scambio Dzeko-Sanchez: Fonseca può essere decisivo. Ecco perchè (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tiene ancora banco lo Scambio tra Dzeko e Sanchez: i due attaccanti potrebbero cambiare casacca negli ultimi giorni di mercato Tiene banco lo Scambio tra Dzeko e Alexis Sanchez: secondo quanto riportato da Sky Sport l’incontro tra le due dirigenze sarebbe andato a buon fine ma ci sono ancora alcuni aspetti da limare. Uno di questi è la differenza di ingaggio (Dzeko percepisce tre milioni in più) quindi la Roma dovrebbe colmare questa differenza. Fonseca però potrebbe essere decisivo: il tecnico ha messo fuori dai progetti tecnici Dzeko e quindi questo potrebbe accelerare la trattativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tiene ancora banco lotra: i due attaccanti potrebbero cambiare casacca negli ultimi giorni di mercato Tiene banco lotrae Alexis: secondo quanto riportato da Sky Sport l’incontro tra le due dirigenze sarebbe andato a buon fine ma ci sono ancora alcuni aspetti da limare. Uno di questi è la differenza di ingaggio (percepisce tre milioni in più) quindi la Roma dovrebbe colmare questa differenza.però potrebbe: il tecnico ha messo fuori dai progetti tecnicie quindi questo potrebbe accelerare la trattativa. Leggi su Calcionews24.com

