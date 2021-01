Pupa e il Secchione: Alessio Guidi chi è, età e curiosità (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pupa e il Secchione, chi è Alessio Guidi, un eccellente studente universitario che odia chi sbaglia i congiuntivi e ha un sogno particolare Foto pagine FacebookScopriamo un nuovo personaggio dell’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione e viceversa. È il ragazzo ideale per mentre a confronto (e magari in scontro) in due mondi totalmente diversi perché Alessio Guidi è il classico esempio del perfetto personaggio. Nonostante abbia solo vent’anni parla bene già tre lingue ed il classico ragazzo universitaria che si infuria se sente un congiuntivo sbagliato. Infatti lo descrivono irascibile ma è anche educato ed elegante. Studente di Economia a Parma, una cosa che non sopporta è l’ignoranza. Toscano di Prato, è molto sicuro di sé ed è anche ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021)e il, chi è, un eccellente studente universitario che odia chi sbaglia i congiuntivi e ha un sogno particolare Foto pagine FacebookScopriamo un nuovo personaggio dell’edizione 2021 de Lae ile viceversa. È il ragazzo ideale per mentre a confronto (e magari in scontro) in due mondi totalmente diversi perchéè il classico esempio del perfetto personaggio. Nonostante abbia solo vent’anni parla bene già tre lingue ed il classico ragazzo universitaria che si infuria se sente un congiuntivo sbagliato. Infatti lo descrivono irascibile ma è anche educato ed elegante. Studente di Economia a Parma, una cosa che non sopporta è l’ignoranza. Toscano di Prato, è molto sicuro di sé ed è anche ...

LalliVincenzo : RT @Osvaldo73238685: @GiovanniAgost20 E dietro troppi italiani di oggi La pupa e il secchione. Per dire,il progresso... - bleahar : Oggi vivo in funzione solo della pupa e il secchione - Notiziedi_it : La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, il cast completo: nomi, schede e foto dei concorrenti - joeyxchandler_ : aaaaaa ma stasera c'è la pupa e il secchione - cheipirigna : amicx mi dispiace stasera non posso guardare e commentare con voi la pupa e il secchione -