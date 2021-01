Piano pandemico in ritardo, ministro Speranza sentito per 5 ore dai pm di Bergamo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella mattinata di giovedì (28 gennaio) i magistrati bergamaschi che indagano sulla gestione della pandemia sono tornati a Roma per sentire il ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, oltre a Donato Greco, autore del Piano pandemico italiano tuttora in vigore, quello del 2006. Una trasferta romana che fa seguito a quella del giugno scorso, quando erano già stati ascoltati sia Speranza che Brusaferro, ma quella volta in relazione alla mancata zona rossa di Nembro e Alzano Lombardo. L’interrogatorio di Speranza ha avuto luogo proprio nella sede del Ministero, sul Lungotevere Ripa. Il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e gli investigatori della Finanza l’hanno ascoltato per circa cinque ore, dalle 9.30 alle 14.30. Le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella mattinata di giovedì (28 gennaio) i magistrati bergamaschi che indagano sulla gestione della pandemia sono tornati a Roma per sentire ildella Salute Roberto, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, oltre a Donato Greco, autore delitaliano tuttora in vigore, quello del 2006. Una trasferta romana che fa seguito a quella del giugno scorso, quando erano già stati ascoltati siache Brusaferro, ma quella volta in relazione alla mancata zona rossa di Nembro e Alzano Lombardo. L’interrogatorio diha avuto luogo proprio nella sede del Ministero, sul Lungotevere Ripa. Il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e gli investigatori della Finanza l’hanno ascoltato per circa cinque ore, dalle 9.30 alle 14.30. Le ...

reportrai3 : Dopo l’avvertimento dell’Oms, si riunisce la task force ma il piano pandemico non viene attivato. 'Quello del 2006… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - Adri19510 : Verità sulla pandemia, Speranza finisce sotto torchio - Il Tempo - alfreaudi : Piano pandemico, Speranza interrogato dai pm di Bergamo - Bobbio65M : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA DAI #MAGISTRATI NON POTRÀ FISCHIETTARE SUL #PIANOPANDEMICO Centomila #morti. Si potevano evitare? A chieder… -