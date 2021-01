NBA 2020/2021: le classifiche aggiornate delle due conference (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le classifiche della regular season NBA 2020/2021. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione 2020/2021. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ledella regular season NBA. Al via la stagione regolare leggermente ridotta: ogni franchigia, infatti, disputerà 72 partite. Un calendario che non inficerà la possibilità degli atleti di partecipare alle prossime Olimpiadi: le NBA Finals, infatti, termineranno alcuni giorni prima, se non addirittura il giorno prima l’inizio della rassegna. Per quanto riguarda la questione parquet, i Los Angeles Lakers sono in pole position: nella bolla di Orlando, in ottobre, si sono guadagnati non solo l’anello contro gli Heat, ma hanno soprattutto legittimato il ruolo di favoriti unanimi per la stagione. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Denver Nuggets e Boston Celtics sono tuttavia pronte a impedire a LeBron James e compagni un possibile repeat: un repeat che ...

sportface2016 : #basket #NBA, i risultati della notte: decima di fila per #Utah, #Lakers ko a #Philadelphia. #Nets all'over time - SeguiUltimaVoce : #Karl-Anthony Towns, stella #NBA, sa bene che la #pandemia non guarda in faccia nessuno. Ha visto la sua famiglia d… - Gaietix : @JulianCarax84 @MyFriendDario78 @lUltimoUomo E già che ci sono condivido questo pezzo di Politico dello scorso anno… - CarpentieriInfo : RT @Ruggieri88: Remembering ??Kobe Bryant (Filadelfia, 23 agosto 1978 – Calabasas, 26 gennaio 2020) ??Gianna Maria Onore Bryant (1º maggio 2… - ninochirco44 : RT @Ruggieri88: Remembering ??Kobe Bryant (Filadelfia, 23 agosto 1978 – Calabasas, 26 gennaio 2020) ??Gianna Maria Onore Bryant (1º maggio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 Cinque nomi papabili per l’MVP NBA nella stagione 2020/21 Sport Fanpage NBA 2020/2021: decima di fila per Utah, Lakers ko a Philadelphia. Nets all’over time

Basket - Regular season NBA 2020/2021, i risultati della notte: decima di fila per Utah, Lakers ko a Philadelphia. Nets all'over time ...

NBA 2020-2021: i 76ers battono i Lakers con un canestro allo scadere di Tobias Harris, Utah surclassa Dallas

Sono stati ben dodici gli incontri che si sono tenuti stanotte in NBA. L'evento clou della serata era il big match tra i campioni in carica, nonché primi della classe nella Western Conference, ovvero ...

Basket - Regular season NBA 2020/2021, i risultati della notte: decima di fila per Utah, Lakers ko a Philadelphia. Nets all'over time ...Sono stati ben dodici gli incontri che si sono tenuti stanotte in NBA. L'evento clou della serata era il big match tra i campioni in carica, nonché primi della classe nella Western Conference, ovvero ...