Napoli | l’ira di Gattuso | “Io non mi dimetto | su di me parole ingiuste”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlritrova parzialmente se stesso e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia nella quale affronterà l’Atalanta. Dopo il 4-2 allo Spezia Rinoha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport. “Non capisco perché sistematicamente qualcuno dica che mi devo dimettere. Sto buttando il sangue per il: io sto qua e penso di saper fare il mio lavoro. Per me stiamo facendo bene. Se poi al presidente non va bene, sono un dipendente e mi manda via”. “Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. La possono acquisire con il minutaggio. Così si gioca in nove, perché sono al 30-40% del loro potenziale. Nel primo tempo abbiamo fatto cose meravigliose, poiera giusto dare spazio a chi ha giocato meno. Sia oggi che contro il Verona, ci hanno dato poco. Oggi abbiamo concretizzato quanto creato ...