La triste sorte dei Partiti del Presidente

Nonostante le elezioni anticipate non sembrino lo scenario più probabile, si è tornato – nelle scorse ore – a ipotizzare la nascita di un partito personale del premier dimissionario, Giuseppe Conte. Uno schieramento che, secondo una rilevazione Emg, si attesterebbe al 10,2% dei consensi. Una cifra indubbiamente ragguardevole, se considerata in sé stessa. Eppure si scorgono dei problemi. Innanzitutto parrebbe da escludere che un eventuale partito di Conte sia in grado di allargare la base elettorale dell'attuale maggioranza di governo: un tale contenitore non farebbe infatti che cannibalizzare voti del Movimento 5 Stelle (5,1%) e, in parte, del Partito Democratico (3,3%). Va quindi da sé che uno schieramento contiano avrebbe come unico effetto quello di ridisegnare gli equilibri interni al complicato fronte giallorosso, ma disporrebbe al contempo di scarso appeal verso elettori esterni ...

