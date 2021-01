Il vaccino di Pfizer più efficace contro la variante inglese, un po' meno contro la sudafricana (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il sangue dei vaccinati è stato messo a contatto con i virus mutati. Gli anticorpi neutralizzanti si sono comportati bene contro il ceppo britannico. La loro quota è invece diminuita del 20% di fronte a quello del Sudafrica. Ma non è chiaro se questo basterà a intaccare il dato... Leggi su repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il sangue dei vaccinati è stato messo a contatto con i virus mutati. Gli anticorpi neutralizzanti si sono comportati beneil ceppo britannico. La loro quota è invece diminuita del 20% di fronte a quello del Sudafrica. Ma non è chiaro se questo basterà a intaccare il dato...

