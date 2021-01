Ibrahimovic ospite a Sanremo? Oggi la decisione del CdA della Rai

rtl1025 : ?? Nuovo intervento del #Codacons su #Sanremo2021. 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del… - PianetaMilan : .@Ibra_official ospite a Sanremo? Oggi la decisione del CdA della Rai - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - _FiniraBene : RT @rtl1025: ?? Nuovo intervento del #Codacons su #Sanremo2021. 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del diverbio c… - teoocchiuto : “Dopo gli insulti #razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del diverbio con #Lukaku appare impensabile far inte… - BrunaCaruso3 : RT @rtl1025: ?? Nuovo intervento del #Codacons su #Sanremo2021. 'Dopo gli insulti razzisti da parte di #Ibrahimovic nel corso del diverbio c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ospite

Ma il Festival di Sanremo non è soltanto il pantheon della musica italiana. E se lo rifanno, allora si potrà aprire anche il palasport di Biella come gli tutti gli altri. Da sempre, da quel palco, si ...L'edizione odierna di Repubblica apre questa mattina le sue pagine sportive con questo titolo: "Ibra gioca in difesa e rischia Sanremo: 'Io razzista? Mai'". Non si placano ...