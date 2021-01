I Vaccini AstraZeneca funzionano o no? Scontro tra Germania e Regno Unito (Di giovedì 28 gennaio 2021) È braccio di ferro tra Germania e Regno Unito sui Vaccini AstraZeneca contro il Coronavirus: sono efficaci oppure no? Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia di una bassa efficacia dei Vaccini AstraZeneca contro il Coronavirus sulla popolazione più anziana, cioè sui soggetti dai 65 anni in su vaccinati con questo prodotto. Nello specifico a diffondere la notizia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) È braccio di ferro trasuicontro il Coronavirus: sono efficaci oppure no? Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia di una bassa efficacia deicontro il Coronavirus sulla popolazione più anziana, cioè sui soggetti dai 65 anni in su vaccinati con questo prodotto. Nello specifico a diffondere la notizia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

M5S_Europa : I tentativi di #AstraZeneca di giustificare i ritardi nella consegna dei #vaccini vanno bloccati. Lo svincolo dalla… - fattoquotidiano : VACCINI ANTI-COVID Marc Botenga, promotore di un emendamento per rendere pubblici i brevetti dei vaccini: 'Ryad sta… - Tg3web : L'Europa alza la voce contro le aziende fornitrici di vaccini e minaccia di bloccare le esportazioni se non saranno… - enciro59 : RT @Camillamariani4: Ma vi ricordate quando dicevano che con la Brexit sarebbero rimasti senza farmaci, cibo e carta igienica? Mi sto rotol… - Raniero39870315 : @Libero_official Ma c'è ancora qualcuno che crede in questa #Europa di parassiti lobbisti in giacca e cravatta, che… -