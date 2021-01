Governo: Causin, 'noi in partito Conte? è elemento di attrazione, non lo escludiamo' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il gruppo ha l'aspirazione di essere il partito di Conte con chiara vocazione europeista? Il gruppo nasce anche perché il premier Conte è un elemento di attrazione proprio per il rapporto che ha avuto con l'Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo”. Così Andrea Causin senatore ex Fi e vicepresidente del neonato gruppo Eu-MAIE-CD, a InBlu2000, la radio nazionale della Conferenza episcopale italiana. “Da qui a dire che si farà un partito ci sono due anni e mezzo e non è la priorità adesso. Però non escludiamo che da questa iniziativa, che parte in modo tecnico a livello parlamentare, poi possa discendere un'iniziativa politica”. “Questo gruppo mi auguro nel corso della legislatura possa crescere e poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il gruppo ha l'aspirazione di essere ildicon chiara vocazione europeista? Il gruppo nasce anche perché il premierè undiproprio per il rapporto che ha avuto con l'Europa e per il percorso che ha fatto in questo anno e mezzo”. Così Andreasenatore ex Fi e vicepresidente del neonato gruppo Eu-MAIE-CD, a InBlu2000, la radio nazionale della Conferenza episcopale italiana. “Da qui a dire che si farà unci sono due anni e mezzo e non è la priorità adesso. Però nonche da questa iniziativa, che parte in modo tecnico a livello parlamentare, poi possa discendere un'iniziativa politica”. “Questo gruppo mi auguro nel corso della legislatura possa crescere e poi ...

fattoquotidiano : Forza Italia, il timore dopo le tre defezioni pro-governo. Causin: “Nel partito 8/10 senatori a disagio”. Polverini… - TV7Benevento : Governo: Causin, 'noi in partito Conte? è elemento di attrazione, non lo escludiamo'... - Noovyis : (Governo, la prima volta degli Europeisti da Mattarella. Causin: “Conte garanzia per l’Ue”) Playhitmusic - - ALFO02606536 : RT @Ninanina1215: La tenuta del governo è uguale alla tenuta del bottone di Causin #consultazioni #crisigoverno #Vitali #Conte https://t.co… - uffstampaTv2000 : RT @inblu2000it: ??#Crisidigoverno @Andreacausin72 a #InBlu2000: “Noi partito di #Conte? È un’attrazione, non lo escludiamo” #28gennaio #co… -