Gazzetta: il tweet del Napoli è un atto dovuto per frenare le indiscrezioni sul toto - allenatore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell'ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche La Gazzetta dello Sport definisce il comunicato emesso ieri dal Napoli , che ha ribadito la fiducia in Gattuso, come di "un atto dovuto". " Un atto dovuto, o quasi, il tweet, che si è reso necessario per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente ha ritenuto di intervenire per riportare un tantino di serenità nell'ambiente, scosso dagli ultimi risultati e, soprattutto, dalle critiche Ladello Sport definisce il comunicato emesso ieri dal, che ha ribadito la fiducia in Gattuso, come di "un". " Un, o quasi, il, che si è reso necessario per ...

Con un tweet, De Laurentiis ha cercato di riportare il sereno in casa Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela i motivi che hanno spinto il patron azzurro ad intervenire ufficialmen ...

Con un tweet, De Laurentiis ha cercato di riportare il sereno in casa Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela i motivi che hanno spinto il patron azzurro ad intervenire ufficialmen ...