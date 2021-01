“Dividendi, dividendi, dividendi”: l’intercettazione su Autostrade (Di giovedì 28 gennaio 2021) Autostrade, intercettazione della telefonata tra Bertazzo e Cerchiai su Autostrade. I due parlano di Castellucci, ex Amministratore delegato di Aspi. Torna alla ribalta il caso del Ponte Morandi e il caso Autostrade con l’intercettazione dell’Ad di Atlantia Carlo Bertazzo. L’Amministratore delegato in qualche modo fornisce una fotografia della società. fonte foto https://www.facebook.com/Autostradeperlitalia/Autostrade, l’intercettazione di Bertazzo “Me l’hanno detto in due per cui, insomma, una certa verità ci dovrebbe essere. Dice che i Benetton hanno di fatto ingessato la società in quanto volevano solo dividendi, dividendi, ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021), intercettazione della telefonata tra Bertazzo e Cerchiai su. I due parlano di Castellucci, ex Amministratore delegato di Aspi. Torna alla ribalta il caso del Ponte Morandi e il casocondell’Ad di Atlantia Carlo Bertazzo. L’Amministratore delegato in qualche modo fornisce una fotografia della società. fonte foto https://www.facebook.com/perlitalia/di Bertazzo “Me l’hanno detto in due per cui, insomma, una certa verità ci dovrebbe essere. Dice che i Benetton hanno di fatto ingessato la società in quanto volevano solo, ...

Il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism) della Bce ha pubblicato oggi le quattro aree che ritiene siano prioritarie per il 2021. Verranno effettuate verifiche nelle sedi delle b ...

