Dayane Mello difende a spada tratta Tommaso Zorzi: “Lo adulate, ma poi lo avete tradito e fatto passare per cattivo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) A sorpresa Dayane Mello in questi giorni si è schierata dalla parte di Tommaso Zorzi ed ha attaccato più volte i concorrenti che gli hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo. La modella brasiliana ha detto chiaramente che la domanda di Alfonso era “chi non merita la finale” e che per questo nominare il mattatore di questa edizione è stata una strategia e una cattiveria. Ieri durante un confronto con la Mello, Giulia Salemi ha cercato di difendersi: “Tu e Tommaso dite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non di altro. Ho fatto una scelta istintiva. Alla fine Tommy è mio amico fuori, ma dentro la casa forse mi ha dato di più Andrea e per questo ho salvato ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 gennaio 2021) A sorpresain questi giorni si è schierata dalla parte died ha attaccato più volte i concorrenti che gli hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo. La modella brasiliana ha detto chiaramente che la domanda di Alfonso era “chi non merita la finale” e che per questo nominare il mattatore di questa edizione è stata una strategia e una cattiveria. Ieri durante un confronto con la, Giulia Salemi ha cercato dirsi: “Tu edite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non di altro. Houna scelta istintiva. Alla fine Tommy è mio amico fuori, ma dentro la casa forse mi ha dato di più Andrea e per questo ho salvato ...

