Crisi di governo, Di Maio smentisce un possibile incarico: "Vogliono mettermi contro Conte" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi iniziano le consultazione con i primi gruppi parlamentari per cercare di porre la parola fine a questa Crisi di governo. Sarà presente anche Italia Viva che, secondo alcune indiscrezioni, pare stia pensando di proporre il nome di Luigi Di Maio come nuovo Presidente del Consiglio. Questa mossa, ovviamente, metterebbe in Crisi la maggioranza che, al contrario, sta puntando a creare il Conte ter, un nuovo esecutivo capitanato sempre da Giuseppe Conte e che vedrebbe l'esclusione del partito di Matteo Renzi. Al momento, comunque, il ministro degli Esteri ha smentito tutti i retroscena su un suo possibile incarico.

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - GuidaLor : Appena qualche ora dopo il Paese non viveva piú una situazione drammatica e #Vitali ritirava il sostegno a #Conte… - Gaiia_stylinson : RT @IleanaNoIlenia: Renzi ha detto che questi gruppi improvvisati sono uno scandalo. Matteo Renzi. Quello che ha creato un partito il gio… -