Cloris Leachman: è morta l’attrice che interpretò Frau Blucher (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cloris Leachman è morta per cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California, all’età di 94 anni, ha lavorato in numerosissimi film sempre come caratterista l’attrice statunitense Cloris Leachman è morta per cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California, all’età di 94 anni. Dopo l’Oscar vinto nel 1971 con “L’ultimo spettacolo” di Peter Bogdanovich, ha lavorato in numerosissimi film, fino a due anni fa, sempre come caratterista. Oltre a “Frankenstein Junior”, con Mel Brooks, che l’ha ricordata con un tweet, ha partecipato ad “Alta tensione” e “La pazza storia del mondo”. Esordì al cinema con il ruolo di una femme fatale nel noir Un bacio e una pistola (1955) di Robert Aldrich, divenuto in seguito un cult, cui fecero seguito Supplizio (1956) di ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)per cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California, all’età di 94 anni, ha lavorato in numerosissimi film sempre come caratteristastatunitenseper cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California, all’età di 94 anni. Dopo l’Oscar vinto nel 1971 con “L’ultimo spettacolo” di Peter Bogdanovich, ha lavorato in numerosissimi film, fino a due anni fa, sempre come caratterista. Oltre a “Frankenstein Junior”, con Mel Brooks, che l’ha ricordata con un tweet, ha partecipato ad “Alta tensione” e “La pazza storia del mondo”. Esordì al cinema con il ruolo di una femme fatale nel noir Un bacio e una pistola (1955) di Robert Aldrich, divenuto in seguito un cult, cui fecero seguito Supplizio (1956) di ...

