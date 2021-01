Borsa di New York si infiamma con PIL e sussidi (Di giovedì 28 gennaio 2021) (TeleBorsa) – IL dato sul PIL e quello sui sussidi risollevano Wall Street, il cui umore appariva nero prima dell’inizio delle contrattazioni, a causa delle preoccupazioni per la pandemia e dei ritardi dei vaccini. Il mercato scontava anche alcuni numeri deludenti annunciati dalle big tech statunitensi. A New York, l’indice Dow Jones mostra un guadagno dello 0,93% e l’S&P-500 avvia la giornata a 3.781 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,59%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,73%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+2,21%), energia (+1,70%) e materiali (+1,12%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+3,58%), Visa (+2,95%), Intel (+2,59%) e American Express (+2,44%). Fra i peggiori Apple, che cede il 2,03% dopo la trimestrale. Seduta negativa per 3M, che mostra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Tele) – IL dato sul PIL e quello suirisollevano Wall Street, il cui umore appariva nero prima dell’inizio delle contrattazioni, a causa delle preoccupazioni per la pandemia e dei ritardi dei vaccini. Il mercato scontava anche alcuni numeri deludenti annunciati dalle big tech statunitensi. A New, l’indice Dow Jones mostra un guadagno dello 0,93% e l’S&P-500 avvia la giornata a 3.781 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,59%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,73%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+2,21%), energia (+1,70%) e materiali (+1,12%). Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+3,58%), Visa (+2,95%), Intel (+2,59%) e American Express (+2,44%). Fra i peggiori Apple, che cede il 2,03% dopo la trimestrale. Seduta negativa per 3M, che mostra ...

DividendProfit : Borsa di New York si infiamma con PIL e sussidi - maurovanetti : @LorenzoTondi @itsdede Comunque mi viene anche difficile pensare che la Borsa di New York sia una formazione natura… - RiccardoPennisi : Quanto vale quello stock? Sempre di più. Qui ?? l'indice Standard & Poors, cioè il valore delle prime 500 società qu… - ansa_economia : Borsa: Milano più debole con New York (-2,5%), sale spread. Differenziale a 119,6 punti, primo giorno consultazioni… - CorriereQ : Borsa: Milano più debole con New York (-2,5%), sale spread -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa New Borsa di New York si infiamma con PIL e sussidi Borsa Italiana L’assurda storia delle azioni GameStop: così Reddit ha bruciato miliardi ai fondi di investimento

Tra gli obbiettivi di alcuni degli speculatori presenti nel gruppo, nelle ultime settimane si è fatta strada proprio Gamestop, azienda quotata presso la borsa di New York e non particolarmente in ...

Recovery, Confagricoltura: "Prioritari investimenti e programmazione"

(Teleborsa) - Il Recovery Plan sarà fondamentale per il settore dell'agricoltura, che conta di spuntare qualche risorsa in più per il rilancio e scommette su innovazione, digitalizzazione, riqualifica ...

Tra gli obbiettivi di alcuni degli speculatori presenti nel gruppo, nelle ultime settimane si è fatta strada proprio Gamestop, azienda quotata presso la borsa di New York e non particolarmente in ...(Teleborsa) - Il Recovery Plan sarà fondamentale per il settore dell'agricoltura, che conta di spuntare qualche risorsa in più per il rilancio e scommette su innovazione, digitalizzazione, riqualifica ...