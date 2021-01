Wta Melbourne 1 | entry list e partecipanti Presenti Martina Trevisan | Jasmine Paolini e Sara Errani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) E’ stata resa finalmente nota l’del torneo WTA 5001 (Gippsland Trophy). Ai nastri di partenza alcune tra le tenniste più importanti al mondo come Simona Halep, Naomi Osaka ed Elina Svitolina. Le prime tre teste di serie del seeding sono anche le favorite al successo finale. Nonostante il grande caos che si sta vivendo in Australia tra l’isolamento e la quarantena che alcune atlete hanno dovuto affrontare, ora sembra tutto pronto per l’inizio della manifestazione in programma dal 31 gennaio al 6 febbraio. Fari puntati anche sulla rivelazione della scorsa annata la polacca Iga Swiatek, capace di dominare con grande personalità e autorità il Roland Garros. Outsider di lusso la giovanissima statunitense Cori Gauff e la solida Aryna Sabalenka. Per quanto concerne le azzurre, scenderanno in campo ...