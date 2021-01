Voodoo, asini e un coro: ecco perché Romelu si è infuriato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Voodoo, asini e cori. perché Ibrahimovic ha rivolto quelle frasi a Lukaku? E perché Romelu ha perso la testa? Per spiegare tutto bisogna fare un passo indietro, a quando tutti e due erano in Premier. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021)e cori.Ibrahimovic ha rivolto quelle frasi a Lukaku? Eha perso la testa? Per spiegare tutto bisogna fare un passo indietro, a quando tutti e due erano in Premier. ...

Piolass83 : RT @massimozampini: Qual è il Paese in cui prendi 2 turni per aver detto 'rigore imbarazzante', ci si indigna per il 'm..' dei bambini in c… - ZonaJuventina : RT @massimozampini: Qual è il Paese in cui prendi 2 turni per aver detto 'rigore imbarazzante', ci si indigna per il 'm..' dei bambini in c… - 63Miluna : RT @massimozampini: Qual è il Paese in cui prendi 2 turni per aver detto 'rigore imbarazzante', ci si indigna per il 'm..' dei bambini in c… - Paraticismylife : RT @massimozampini: Qual è il Paese in cui prendi 2 turni per aver detto 'rigore imbarazzante', ci si indigna per il 'm..' dei bambini in c… - TagarelliDome : RT @massimozampini: Qual è il Paese in cui prendi 2 turni per aver detto 'rigore imbarazzante', ci si indigna per il 'm..' dei bambini in c… -