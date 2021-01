Vanno insieme a caccia: uomo spara e uccide l'amico con un colpo al petto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un cacciatore di 71 anni è morto nel pomeriggio dopo essere stato raggiunto all'addome da una fucilata sparata da un amico durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Chianni, nel Pisano. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Untore di 71 anni è morto nel pomeriggio dopo essere stato raggiunto all'addome da una fucilatata da undurante una battuta dial cinghiale nei boschi di Chianni, nel Pisano. ...

oggiammareyee : @bebeyhtw No perché poi è probabile che ci vadano Pier e Giulia insieme e così uno dei due esce! Altrimenti ci vanno entrambi! - dmellustan : @ladradi_vento Al televoto ci vanno sempre più di due. Anche le Rosmello sono andate insieme e abbiamo diviso voti,… - ladradi_vento : @dmellustan Se i prelemi vanno insieme al prossimo televoto eliminatorio dovranno divide i voti e saranno più deboli.. - arragatto : @brightmoons94 E per di più magari vanno in nomination Pierpaolo e Giulia insieme e dovendo dividere i voti uno potrebbe essere ultimo - dankodeadzone08 : @ponporio Midna e il pene canino vanno insieme bene come... Come uh... ...Ok non mi viene un buon accomunamento MA… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno insieme Chianni, vanno insieme a caccia: uomo spara e uccide l'amico con un colpo al petto Leggo.it Olimpiadi, Falcomatà: “Evitato suicidio sportivo dai danni incalcolabili”

“Come sosteneva il presidente Malagò ci saremmo potuti trovare di fronte ad un vero e proprio suicidio, ad un dramma, sportivamente parlando, che avrebbe macchiato per sempre la storia del nostro Paes ...

Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme in segreto, poi salgono in camera

La Leotta invece ci guadagnerebbe un nuovo invito per il Festival di Sanremo 2021, o almeno è quello che vorrebbe ottenere. LEGGI ANCHE>>>Maria Teresa Ruta in lacrime per un gesto dei coinquilini: “Tu ...

