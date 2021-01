Ultimo compie 25 anni | gli auguri speciali di Emma e Fabrizio Moro

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)25e riceve glidell’amicoe diMarrone. Ecco le dediche. Niccolò Moriconi, in arte25e riceve glinon solo dei fan, ma anche di un amico importante per lui comee di una collega e amica comeL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SpettacoloNews1 : Oggi #ULTIMO compie 25 anni: ecco i suoi saluti ai lettori di Spettacolo News! #SpettacoloNews @IlVeroUltimo… - 97Francesco97 : Quanto “odio” ingiustificato verso Ultimo e Tedua in questo social. Certo non sono i Rolling Stones però siete davv… - xgreatscott : oggi Peter pan compie 25 anni??? auguri nic<3 #ultimo #ultimopeterpan - SocialArtistOF : #27gennaio Tanti auguri di buon compleanno a @IlVeroUltimo, che compie oggi 25 anni! ???? #Ultimo - VanityFairIt : Oggi Ultimo (alias Niccolò Moriconi) compie 25 anni: un'età importante, un bel quarto di secolo. A lui, e a tutti g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo compie

CheDonna.it

Ultimo compie 25 anni e riceve gli auguri speciali dell’amico Fabrizio Moro e di Emma Marrone. Ecco le dediche. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, compie 25 anni e riceve gli auguri speciali non solo d ...così da compiere un passo verso le richieste dei repubblicani. Questi ultimi, non a caso, parlano già di una “amnistia”, termine usato anche nel 1986 per descrivere la legge di Reagan. È poi notizia ...