Tragedia sulla strada, papà di due gemelli muore a 38 anni. Gli amici: “Emanuele, ti porteremo nel cuore” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva 38 anni, era un marito e padre di due figli la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla Tiburtina a Roma mentre stava andando a lavoro. Emanuele Lenzoni lascia la moglie e i due gemelli, i genitori Giorgio e Licia e il fratello Nicola, ex calciatore. I funerali si svolgeranno giovedì 28 gennaio, alle 15, nella chiesa dei Servi di Maria a Marina di Massa, quando il corpo del 38enne sarà riportato dalla Capitale, dove Emanuele abitava con la moglie Irene e i due bambini. L’uomo è rimasto vittima di un incidente avvenuto sulla via Tiburtina, nella zona di Ponte Mammolo e potrebbe essere stato investito da un’auto pirata dopo aver perso il controllo del suo scooter.



Secondo la ricostruzione di Roma Today il dipendente della Upim, potrebbe essere venuto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva 38, era un marito e padre di due figli la vittima dell’incidentele avvenutoTiburtina a Roma mentre stava andando a lavoro.Lenzoni lascia la moglie e i due, i genitori Giorgio e Licia e il fratello Nicola, ex calciatore. I funerali si svolgeranno giovedì 28 gennaio, alle 15, nella chiesa dei Servi di Maria a Marina di Massa, quando il corpo del 38enne sarà riportato dalla Capitale, doveabitava con la moglie Irene e i due bambini. L’uomo è rimasto vittima di un incidente avvenutovia Tiburtina, nella zona di Ponte Mammolo e potrebbe essere stato investito da un’auto pirata dopo aver perso il controllo del suo scooter.Secondo la ricostruzione di Roma Today il dipendente della Upim, potrebbe essere venuto in ...

genhoeva : RT @pantoclastia: dovrei raccogliere le forze per fare un discorso sulla giornata della memoria ovviamente non sulla tragedia in sè ma su c… - 1959_wilma : RT @sonia172505: La Shoah non è stata mica un incidente di percorso del fascismo. Ha i suoi prodromi nelle leggi razziali del ’38, che a lo… - MarcelloManca3 : LA GIORNATA DELLA MEMORIA Il ricordo di una tragedia immane e disumana sia monito alle future generazioni sulla nec… - siwel44it : RT @sonia172505: La Shoah non è stata mica un incidente di percorso del fascismo. Ha i suoi prodromi nelle leggi razziali del ’38, che a lo… - FacchiniJosehf : ?? Il #27gennaio con la #giornatadellamemoria ricordiamo anche a #Lumezzane la tragedia storica dell'olocausto, un'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulla A14 incidente, travolge con l'auto gli operai e muore a 19 anni: tre feriti il Resto del Carlino Contagi da Coronavirus sul lavoro, 3.000 in Sicilia: Palermo maglia nera

Secondo il recente rapporto Inail i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131 mila casi. In questo scenario la Sicilia con 3.051 casi rappre ...

Giornata della Memoria, la Sicilia partecipa con una maratona sul sito della Strada degli Scrittori

Il governatore Musumeci ha voluto ricordare le vittime siciliane: "È nostro dovere non dimenticare la tragedia dell'Olocausto e con essa le vittime siciliane deportate nei campi di concentramento. Sto ...

Secondo il recente rapporto Inail i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131 mila casi. In questo scenario la Sicilia con 3.051 casi rappre ...Il governatore Musumeci ha voluto ricordare le vittime siciliane: "È nostro dovere non dimenticare la tragedia dell'Olocausto e con essa le vittime siciliane deportate nei campi di concentramento. Sto ...